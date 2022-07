1 Il presunto cachet di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa è arrivata una notizia che ha fatto immediatamente discutere il web: Chiara Ferragni è stata infatti annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La nota imprenditrice digitale salirà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale, che si terrà dal 7 all’11 febbraio. Grande emozione dunque per l’influencer che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Proprio sui social Chiara ha già voluto ringraziare il conduttore e direttore artistico del Festival, affermando:

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“.

In attesa di scoprire cosa accadrà e in che modo la moglie di Fedez ci stupirà, in queste ore è arrivata una risposta alla domanda che tutti si stanno ponendo: a quanto ammonta il cachet che Chiara Ferragni percepirà a Sanremo 2023? A comunicarlo è stato il settimanale Diva e Donna. La rivista ha infatti svelato la presunta cifra che sarebbe stata offerta all’influencer. Stando a quello che si legge sembrerebbe che la Ferragni dovrebbe intascare ben 100 mila euro! Se la cifra dovesse risultare essere veritiera, Chiara sarebbe una delle co-conduttrici e una delle ospiti più pagate degli ultimi anni. Del resto ormai il nome dell’imprenditrice digitale è conosciuto in tutto il mondo, e di certo non porterà altro che ulteriore prestigio alla kermesse musicale.

Nel mentre solo qualche giorno fa è arrivata un’altra notizia che non è passata inosservata. Pare infatti che in passato la Ferragni abbia rifiutato di partecipare a Sanremo per diversi anni. Andiamo a rivedere il pettegolezzo.