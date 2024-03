Nuove dichiarazioni di Chiara a Pomeriggio 5 (e anche per lei arriva il cornetto)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Myrta Merlino ha mantenuto la promessa e ha fatto consegnare, mediante il suo inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì, il cornetto portafortuna a Chiara Ferragni: “Spero porti fortuna anche a me”.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Pomeriggio 5, appuntamento fisso ormai di Canale 5 con Myrta Merlino, torna ad affrontare la chiacchierata vicenda che coinvolge Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver parlato con il rapper l’inviato Michel Dessì è riuscito a intercettare anche l’imprenditrice digitale che fino a oggi era stata schiva.

Ai microfoni di Pomeriggio 5 ieri Chiara Ferragni non ha confermato o smentito la notizia sulla sua presunta separazione da Fedez, ma ha parlato semplicemente di periodo complesso (dovuto anche al Pandoro gate). In ogni caso ha fatto presente di sentirsi offesa per le tante assurdità che sta leggendo sul suo conto. Prima di chiudere il servizio, però, l’influencer scherzosa ha chiesto al reporter di poter ricevere anche lei il corno portafortuna, esattamente come Fedez.

Detto, fatto! Myrta Merlino non se l’è fatto ripetere due volte e oggi il suo inviato si è recato nuovamente lì nei pressi dell’abitazione di Chiara Ferragni per la consegna del regalo. Missione compiuta ancora una volta e omaggio recapitato a Chiara, esattamente come accaduto alcuni giorni fa con Fedez.

“Grazie, oggi non sono scappata. Spero porti fortuna anche a me. Per cosa? Per tutto quanto. Speriamo sia stato benedetto da Myrta e porti fortuna”, queste le parole di Chiara Ferragni alla consegna del cornetto.

A quanto pare il dono sembra essere stato molto gradito dall’imprenditrice digitale. Sui social network Chiara Ferrragni ha pubblicato una storia in cui ha condiviso uno scatto del corno rosso, che aveva chiesto ieri durante il piccolo scambio di parole con Michel Dessì. Oggi con ironia l’influencer ha postato l’immagine a cui ha aggiunto le seguenti parole: “Arrivato anche per me. Speriamo porti bene”, ha scritto su Instagram.

Storia Instagram di Chiara Ferragni

Ciò che si augura ora Chiara Ferragni quindi è che grazie al portafortuna in questione ricevuto da Myrta Merlino possa trarne dei benefici come da tradizione.