Amici 23, bacio tra Nicholas ed Elena D’Amario durante una coreografia

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Amici 23

Nel daytime di Amici 23 abbiamo visto l’esibizione in sala prove di Nicholas con Elena D’Amario, richiesta da Emanuel Lo. Durante la coreografia era previsto un bacio che ha inevitabilmente provocato le reazioni ironiche del web, dato che la ballerina è fidanzata con l’attore Massimiliano Caiazzo.

Amici 23, il bacio tra Nicholas ed Elena D’Amario

Daytime particolarmente movimentato quest’oggi ad Amici 23 per Nicholas. Dopo l’idea di lasciare la scuola per aver compreso che da parte di Raimondo Todaro a oggi non c’è la volontà primaria di portarlo al Serale, è arrivato Emanuel Lo a cambiare tutto e invitarlo in sala prove.

L’insegnante gli ha dato la possibilità di esibirsi, per vedere un po’ i progressi fatti e spiegare cosa pensa di lui. Nicholas non ci ha pensato due volte e ha subito deciso di mettere in pratica quanto richiesto. Ad attirare particolarmente l’attenzione però è stata la coreografia insieme alla professionista Elena D’Amario. Durante un momento del ballo, infatti, tra i due c’è stato un bacio.

Ma alt! Non c’è nessuna liason tra l’allievo di Amici 23 e la ballerina. Era programmato nell’esibizione e non è stato di certo improvvisato come magari qualcuno potrebbe aver pensato. C’è da far presente poi che Elena D’Amario è felicemente fidanzata accanto a Massimiliano Caiazzo e il loro amore procede a gonfie vele. Tra l’altro sono tra le coppie più amate del momento!

Quindi i più maliziosi che ci hanno ricamato su, possono mettere da parte il gossip. Il bacio tra Nicholas ed Elena D’Amario ad Amici 23 lo è per ovvie ragioni! Ma in ogni caso, seppur di scena, dato che non è chiarissima l’immagine, potrebbe essere anche semplicemente sulla guancia o sul mento.

Il futuro del ballerino nella scuola

Il ballerino durante la puntata di ieri di Amici 23 ha avuto dopo il confronto con il suo insegnante Raimondo Todaro, al termine del quale non ha nascosto delusione. L’insegnante infatti ha fatto presente al ballerino di avere delle priorità in vista del Serale e di non potergli confermare già da ora la maglia.

Un qualcosa che ha gettato Nicholas nello sconforto, tanto che è tornato in Casetta e ha preparato le sue borse per lasciare la scuola di Amici 23. A intervenire però a sorpresa Emanuel Lo, che ha voluto incontrare l’allievo per parlare con lui. Il docente ha offerto al ragazzo la possibilità di proseguire la sua avventura nella scuola, con l’intenzione di dargli la maglia in vista del Serale.

Una situazione che ha completamente ribaltato le carte in tavola per il danzatore di Amici 23, che ha poi incontrato Emanuel Lo in sala per mostrargli delle coreografie. Una delle quali, come detto, ha visto il bacio (come da copione) con Elena D’Amario.