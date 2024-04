Taylor Swift, la stoccata al presunto ex fidanzato Alonso nel nuovo album: la replica del pilota (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

In queste ore si è diffuso il pensiero secondo il quale una canzone del nuovo album di Taylor Swift conterrebbe un riferimento al presunto flirt con Fernando Alonso. Ecco tutto quello che sappiamo.

Taylor Swift ha scritto una canzone su Fernando Alonso?

Da un paio di giorni è stato rilasciato su tutte le piattaforme streaming “The Tortured Poets Department“, il nuovo e attesissimo album di Taylor Swift. La popstar internazionale continua così a infrangere ogni record nel mondo della musica, riuscendo a superare anche se stessa nelle classifiche più importanti. Il doppio disco contiene ben 31 canzoni in cui si parla non solo del dolore per gli amori finiti, ma anche della difficoltà nel gestire il rapporto con la fama.

I fan che seguono da anni la Swift sanno che devono stare molto attenti per captare qualsiasi possibile indizio per tentare di capire a chi sia potenzialmente rivolto un brano. Possiamo citare per “So long, London“, chiaro riferimento alla città d’origine dello storico compagno Joe Alwyn. Diversi utenti sostengono siano presenti riferimenti anche a Matty Healy (leader della band The 1975) e al nuovo fidanzato Travis Kelce.

Nella seconda parte dell’album, però, possiamo ascoltare una canzone in cui Taylor Swift potrebbe star parlando di Fernando Alonso. Lo scorso anno si vociferava di un presunto flirt dopo la pubblicazione, da parte del pilota, di un video in cui si poteva sentire il brano “Karma” (tratto da “Midnights“) oltre che leggere la scritta “Race Week Era” (forse riferito all’Eras Tour).

La conferma ora potrebbe arrivare dalla nuova canzone “imgonnagetyouback” in cui si fa riferimento all’Aston Martin, veicolo guidato in pista proprio da Alonso. Nel testo, di cui vi riportiamo la traduzione, leggiamo:

“Chiacchiere di circostanza, grande amore. Mi comporto come se non mi importasse ciò che hai fatto. Io sono una Aston Martin che hai guidato dritta dentro un fosso per poi scappare e nasconderti”.

Fernando Alonso ha anche pubblicato un video in cui sembra confermare la frecciatina di Taylor Swift. Dopo aver messo il brano come sottofondo ha portato un dito alla bocca come a dire “silenzio, non si parla del passato“.

Voi cosa ne pensate?