NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2024

Fedez

In queste ore Fedez ha mostrato ai figli Leone e Vittoria la sua nuova casa. In seguito il rapper ha trascorso la notte con i bambini per la prima volta dopo due mesi.

Fedez di nuovo con Leone e Vittoria

Non è più un segreto ormai che Fedez e Chiara Ferragni si sono ufficialmente separati. Dopo settimane di gossip, indiscrezioni e voci di corridoio, la coppia ha confermato la rottura e in questo periodo i due stanno facendo vite completamente diverse. Ma non solo. Come in molti sapranno Federico ha anche lasciato il bellissimo attico di CityLife e si è trasferito in una nuova casa. Pare dunque che al momento, nonostante in molti stiano ardentemente sperando in una riconciliazione, i Ferragnez siano arrivati a quello che sembrerebbe essere il loro capitolo finale. Dal web giunge però voce che le rispettive famiglie della coppia stiano facendo di tutto per spingere il rapper e l’influencer a riavvicinarsi, essendoci ancora un forte sentimento tra i due.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà in futuro, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione dei social. Proprio il cantante ha mostrato la sua nuova casa ai figli Leone e Vittoria, e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. Ma non è finita qui.

Per la prima volta dopo due mesi infatti Fedez ha trascorso la notte con i suoi bambini. Il rapper come se non bastasse ha anche scritto una dolcissima dedica per i piccoli, che ha commosso i fan. Federico ha così affermato: “Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato”.

Nel frattempo Chiara Ferragni, che di recente ha fatto ritorno sui social dopo due settimane di assenza, si trova a Roma, probabilmente per impegni di lavoro. Nonostante le attuali tensioni però i Ferragnez stanno facendo il massimo per tutelare Leone e Vittoria, loro priorità assoluta.