1 Una delle prime interviste di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni spesso ama ricordare sui social i suoi esordi e alcuni dei momenti cruciali della sua vita privata, come vedremo in seguito. Nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un video risalente al 2013: “Una delle prime interviste con Pif nel 2013”, ha scritto l’influencer.

Il video è stato estrapolato dalla pagina TikTok Winningm2020. Dalle immagini vediamo Pif introdurre il personaggio di Chiara Ferragni, definita come una delle fashion blogger più in tendenza del momento. L’incontro e la realizzazione dell’intervista si è tenuta tra le strade di Brera. Da qui poi vediamo una giovane Chiara raccontarsi:

“Io dal 2007, non so, ho sempre fatto molte foto, soprattutto di quello che indossavo con il cellulare. Ho cominciato a pubblicarle proprio su internet, penso a 19 anni. Ho cominciato a farlo tutti i giorni”, così Chiara Ferragni ha elencato alcuni dei capi d’abbigliamento che pubblicava sui propri canali: “Mi piaceva cambiare tanti vestiti e provare sempre cose diverse. Indossarli tanto per mi sembrava uno spreco. Quindi chiedevo al mio fidanzato dell’epoca di scattarmi delle foto o lo facevo io allo specchio, però piacevano. Non so perché ma la gente cominciava a seguirle in questo sito in cui le pubblicavo. Avevo tanti seguaci”.

Successivamente Chiara Ferragni ha spiegato nel video in questione che durante l’estate 2009 ha iniziato a seguire dei fashion blogger americani, che facevano lo stesso ma su un blog. Così ha preso spunto da questa idea e l’ha fatta sua. È stata tra le prime a mettere in pratica questo modo di raccontarsi sul web e ad avere un certo seguito in Italia. Inizialmente raccontava tanto della sua vita privata sul blog, ma pian piano ha cercato di dire sempre meno visto il successo.

Ha parlato anche dei guadagni e non solo in questa intervista, Chiara Ferragni. Qui di seguito il video completo.

Per i fan di Chiara Ferragni o semplicemente per i più curiosi questo è certamente un video molto interessante, che mostra l’influencer nei suoi primi anni di attività sul web.

E a proposito di aneddoti. Continua…