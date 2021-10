1 L’annuncio di Chiara Ferragni

Sono state giornate complicate e difficili le ultime per Chiara Ferragni e Fedez. La piccola Vittoria infatti come sappiamo è stata ricoverata in ospedale, dopo aver preso un virus molto comune del raffreddore, che tuttavia nei bambini piccoli può portare delle complicazioni. Fin dal primo momento così i fan si sono uniti nell’inviare tanti messaggi di affetto ai Ferragnez, e solo qualche giorno fa l’imprenditrice digitale ha aggiornato i follower sullo stato di salute di Vittoria, affermando:

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni. […] Onestamente non vedo l’ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vedere la tua piccola malata è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai”.

Adesso finalmente il peggio è passato, e finalmente la bambina sta bene. Poco fa così sui social l’influencer ha dato la lieta notizia. Chiara Ferragni infatti ha svelato che Vittoria è stata dimessa dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa! L’imprenditrice digitale ha così postato un tenero scatto insieme alla bambina, a Fedez e a Leo, per mostrare che la famiglia Ferragnez si è riunita.

Nel mentre in queste ore sul web ha iniziato a farsi largo un’indiscrezione che coinvolge proprio Chiara e Federico. Stando agli ultimi pettegolezzi infatti sembrerebbe che la coppia stia vivendo un momento di crisi. Andiamo a rivedere cosa starebbe accadendo.