Secondo le ultime voci di corridoio, Chiara Ferragni vorrebbe sposare il compagno Giovanni Tronchetti Provera. Ci sarebbe però un “ma”.

Il retroscena su Chiara Ferragni

Dopo la rottura con Fedez, che per mesi ha fatto discutere il web, Chiara Ferragni ha ritrovato l’amore. L’imprenditrice digitale si è infatti legata a Giovanni Tronchetti Provera e fin dal primo momento la relazione è sembrata essere più seria del previsto. Dopo una breve separazione, dovuta ad alcune incomprensioni, qualche mese fa la coppia si è ritrovata ed è anche uscita allo scoperto per la prima volta sui social.

Come se non bastasse, pochissime settimane fa, nel corso di un’intervista, la Ferragni ha anche parlato della sua relazione con Tronchetti Provera. In merito l’influencer ha dichiarato: “Attualmente sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica, mi piace essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono un fan dell’amore in generale”. In queste ore intanto è emerso un retroscena che sta già facendo discutere e che coinvolge proprio la coppia. Andiamo a scoprire di cosa di tratta.

Stando a quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, sembrerebbe che Chiara Ferragni abbia voglia di andare a convivere con Giovanni Tronchetti Provera. Ma non solo. L’influencer starebbe già pensando anche alle nozze, nonostante solo di recente abbia ottenuto il divorzio da Fedez. Ci sarebbe tuttavia un “ma”. Stando a quanto riferito infatti la mamma dell’imprenditore avrebbe messo un veto: Chiara dovrebbe mantenere un profilo basso.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non è chiaro se davvero la Ferragni stia pensando di unirsi in matrimonio con Tronchetti Provera. Di certo di recente le cose tra i due sembrerebbero procedere a gonfie vele e proprio Chiara non ha mai nascosto che un giorno vorrebbe risposarsi.

