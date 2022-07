1 L’aneddoto di Chiara Galiazzo

Sono passati esattamente 10 anni da quando Chiara Galiazzo ha vinto la sesta edizione di X Factor, dando il via ufficialmente alla sua carriera. Da quel momento l’artista veneta ne ha fatta di strada e ha portato a casa un successo dietro l’altro. Proprio quest’anno la cantante è tornata sulle scene musicali con “Un’estate fa”, cover del celebre brano degli anni ’70, che sta ottenendo un ottimo successo. Contemporaneamente Chiara in queste settimane sta girando l’Italia intera con un tour speciale, durante il quale si esibisce con alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica, e che per lei hanno un significato speciale e profondo. In attesa dell’arrivo del suo nuovo album, che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, in queste ore la cantate è finita al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Con un post sui social, Chiara Galiazzo ha raccontato di essersi recata al Comune di Milano per rifare la carta d’identità e di essere stata scambiata per Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara! L’aneddoto della vincitrice di X Factor 6 ha naturalmente fatto divertire il web e non sono mancati tanti commenti ironici. Queste le parole della Galiazzo in merito:

“Oggi comunque sono andata all’ ufficio anagrafe di Milano per rifare la carta d’identità. La signora mi ha chiesto se ero Chiara di Paola e Chiara. Io ho volato, grande signora”.

