Chiara Iezzi confessa di aver subito violenza quando aveva 8 anni: “Un evento che mi ha segnata”

NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

verissimo

La confessione di Chiara Iezzi

Penultimo appuntamento della stagione quest’oggi con Verissimo. Ospiti in studio con Silvia Toffanin, Paola e Chiara Iezzi. Le due regine della pop dance italiana sono tornate alle luci della ribalta dopo l’ultimo Festival di Sanremo. La loro Furore è diventata una vera hit, seguita dal nuovo singolo Mare Caos e dalla raccolta Per sempre.

Nella puntata di oggi di Verissimo Paola e Chiara si sono lasciate andare a una lunga intervista, dove sono emersi anche tanti aspetti della loro vita privata. Chiara Iezzi, per esempio, ha affrontato il delicato momento vissuto quando era una bambina ed è stata vittima di violenze. Aveva solo 8 anni e un ragazzino di 16 ha approfittato di lei:

“È successo in un campeggio in un bar. Un ragazzino mi ha strattonata e portata in un luogo appartato. Io mi sono spaventata e lo shock mi è rimasto per tantissimo tempo. Io credo che abbia influito abbastanza sul mio carattere. Sono rimasta una timida e introversa anche a causa di questo”.

Ha spiegato Chiara Iezzi ai microfoni di Verissimo. Non molto tempo fa sempre la cantante è tornata anche sulla violenza psicologica subita: “Ho vissuto un momento non facile un anno e mezzo fa. Però diciamo che molto è dipeso anche dagli attacchi di panico e di ansia che mi hanno accompagnata per diverso tempo. Questo mi ha quindi portata ad andare in terapia e farmi aiutare”.

Oggi Chiara Iezzi ha detto di essere ancora in terapia. Un processo importante che la aiuta ad affrontare anche la timidezza: “Però il mio carattere introverso alcune volte non mi aiuta a sentirmi pienamente a mio agio. Diciamo che ho imparato a giudicare più la mia fragilità e vulnerabilità, ma considerarle parti di me e utilizzarle artisticamente”.

Infine Chiara Iezzi ha spiegato che l’arte, sia il canto che la recitazione, l’aiutano a canalizzare queste emozioni. Poco dopo è intervenuta anche Paola che ha spiegato di esserci sempre stata per sua sorella e di averle fatto da supporto in un momento così complesso per lei.

L’intervista completa è disponibile sul sito di Mediaset Infinity.