1 La replica di Chiara Nasti

Nelle ultime settimane come ben sappiamo a finire spesso al centro della polemica è stata Chiara Nasti. L’influencer, che attualmente è incinta del suo primo figlio, ha infatti fatto discutere dapprima per il Gender Reveal Party, per il quale ha affittato l’intero Stadio Olimpico, e in seguito per alcuni commenti fatti sulle donne in gravidanza. Spesso per di più la Nasti è anche intervenuta per replicare duramente ai commenti degli hater, che giorno dopo giorno la criticano e la insultano sui social. Ed è proprio quello che è accaduto anche nelle ultime ore. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Un utente ha commentato su Instagram in modo poco elegante il seno di Chiara Nasti, criticando i ritocchi estetici a cui l’influencer si è sottoposta. Quest’ultima così, su tutte le furie, ha deciso di intervenire e ha così asfaltato il suo hater, con un commento che non è passato inosservato e che ha riportato anche Deianira Marzano. Queste le dichiarazioni della Nasti:

“Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica, plastica”. Lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione. Tanto vere o finte a te nessuno le dà. Insomma, guardati”.

Chiara Nasti nel mentre ha annunciato di aver scelto il nome di suo figlio, pur non rivelandolo ancora, e in queste settimane si sta preparando ad accogliere il bambino, che nascerà a novembre.

Novella 2000 © riproduzione riservata.