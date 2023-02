NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Chiara Nasti viene criticata per essere tornata in forma in tempi brevi dopo il parto: la replica dell’influencer.

La replica di Chiara Nasti

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione è stata Chiara Nasti. Come sappiamo negli ultimi mesi si è a lungo discusso dell’influencer, che poco prima di Natale ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago. La Nasti è infatti finita al centro di alcune polemiche sul web, e non sono mancati duri attacchi nei suoi confronti. Pochi giorni fa come se non bastasse Chiara è stata criticata per essere tornata in forma in breve tempo dopo il parto. L’influencer ha così deciso di rompere il silenzio, e con una serie di storie sui social ha replicato alle accuse degli utenti. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi fa troppo ridere il fatto che io sia diventata un po’ lo sfogo delle neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie forme dolci. Io non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia, ma secondo loro dovevo continuare a portarla. Fate una bella cosa voi, dopo i nove mesi di gravidanza continuate a mangiare così la pancia vi resta e siete tutte più contente visto che queste forme sono così belle. Leggo cose incredibili sotto le mie foto. Continuate a mangiare così vi portate la gravidanza per 24 mesi come gli elefanti”.

A quel punto Chiara Nasti, facendo una precisazione, ha aggiunto:

“A parte gli scherzi, c’è chi ha il desiderio di tornare in forma subito e ci sono alcune persone che se ne sbattono. Io lo faccio per me stessa. Vivetevi la vita, ognuno fa quello che gli pare. Mettetevi sotto e pedalate”.

Smettetela di rendere famose le persone stupide. Ma, ammettiamolo, Chiara Nasti merita davvero un discorso a parte: totalmente inconsapevole di quanti danni possa fare un video del genere. Ma se a voi va bene, continuate pure a seguirla e a darle “implicitamente” ragione. pic.twitter.com/gwNZfKEArw — Fran Altomare (@FranAltomare) February 15, 2023

Le parole di Chiara Nasti tuttavia hanno diviso il web. Mentre in molti hanno preso le parti dell’influencer, condividendo il suo pensiero, tanti altri l’hanno criticata nuovamente. La compagna di Zaccagni nel frattempo si sta godendo questo momento felice insieme a suo figlio, e non sono di certo gli attacchi del web a scalfire la sua gioia.