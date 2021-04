1 La frecciatina di Chiara Nasti

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata Chiara Nasti, che ha deciso inaspettatamente di lanciare una frecciatina via social a Giulia Salemi. Ma cosa è accaduto e perché tra le due influencer ci sono delle tensioni? Facciamo un passo indietro e scopriamolo. Tutto è iniziato quando proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha presentato ai fan, e non solo, la sua linea di costumi, che naturalmente non è passata inosservata. A quel punto però alcuni utenti sul web hanno iniziato ad attaccare duramente la Salemi, colpevole, secondo il loro pensiero, di aver copiato alcuni costumi appartenenti alla linea della fidanzata di Nicolò Zaniolo.

A finire al centro dell’attenzione sarebbe stato in particolare un modello creato da Giulia che avrebbe addirittura lo stesso nome di quello realizzato da Chiara Nasti. A parlare della polemica scaturita sui social è stato anche Il Corriere dello Sport, che ha così pubblicato un articolo sul suo sito, raccontando quello che è accaduto. Poco dopo a riprendere lo stesso pezzo, condividendolo nelle sue Instagram Stories, è stata la Nasti in persona, che tuttavia ha però deciso di oscurare il nome di Giulia Salemi! Come se non bastasse Chiara ha lanciato una frecciatina all’ex gieffina, affermando:

“Non copiatemi. Siate voi stesse ragazze”.

La frecciatina della Nasti alla Salemi non è di certo passata inosservata. Giulia tuttavia al momento non ha ancora commentato l’accaduto, ma senza dubbio nelle prossime ore potrebbe fare chiarezza sulla questione.