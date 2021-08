1 La nuova frequentazione di Chiara Nasti

Chiara Nasti pare abbia ritrovato l’amore dopo Nicolò Zaniolo. Da tempo, come aveva già preannunciato Investigatore Social, l’influencer si sta frequentando con un nuovo calciatore. La pagina Instagram ha fatto il nome del calciatore dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni.

La conoscenza tra i due sembra proseguire a gonfie vele e sono emersi ulteriori indizi che andrebbero a confermare la frequentazione in corso. Come raccolto da Gossip e TV, Chiara Nasti in questi giorni è stata avvistata in compagnia di Mattia Zaccagni a Gardaland, dove hanno trascorso qualche ora in assoluta spensieratezza.

Dopo la recente vacanza a Ibiza in cui sono stati pizzicati insieme, ecco un nuovo gossip sulla presunta neo coppia. Un viaggio che avrebbe permesso ai due di potersi conoscere meglio. In questi giorni, invece, Chiara pare abbia raggiunto Mattia a Verona, per concedersi poi una gita insieme al parco divertimenti nel comune di Castelnuovo del Garda.

L’ennesima paparazzata, quindi, non fa che confermare i numerosi rumor che vedono protagonisti Chiara Nasti e il calciatore degli Scaligeri, Mattia Zaccagni. Nessuno dei due ha parlato pubblicamente di questa conoscenza in corso, ma le foto che li ritraggono insieme non sembrano mancare e continuano a circolare insistentemente sul web. Un amico della coppia, come fa sapere Gossip e TV, ha pubblicato degli scatti direttamente da Gardaland, che alimentano in qualche modo il chiacchiericcio.

A fine del mese scorso, intanto, Chiara Nasti che si è tatuata il suo volto sul braccio scatenando la reazione degli tenti, sul suo profilo Instagram ha fatto un importante annuncio ai suoi follower. Andiamo a rivedere di cosa si tratta…