Chiara Nasti lascia Instagram: rivelati i motivi in un post

1 Chiara Nasti lascia Instagram: i motivi

Ieri Chiara Nasti ha fatto un annuncio molto importante ai suoi utenti su Instagram. La giovane influencer ha fatto sapere di lasciare Instagram per un po’ di tempo, spiegandone i motivi come vedremo. Sostanzialmente Chiara vuole dedicare più tempo alla sua persona, poiché spesso e volentieri si è trascurata per il bene degli altri. Così la scelta di volersi allontanare per un po’. Ecco le sue parole:

«Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi sopporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “CHIARA”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me. Però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me».

Si legge nel post scritto da Chiara Nasti su Instagram, che ha spiegato le ragioni di questa sua importante decisione:

«È giusto che io lo faccia in questo anno, che non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me… sempre di più. Oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa con mio modo di fare. Essendo una persona super sensibile certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni, edato che sono sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontana da Internet. Vi voglio bene,

Chiara».

Il post di Chiara Nasti

Così per un po’ di tempo non vedremo Chiara Nasti sul web. Non ha spiegato di preciso di quanto tempo avrà bisogno, ma i suoi fan sicuramente aspetteranno il suo ritorno. Di recente, intanto, Chiara ha fatto parlare di sé per il tatuaggio che ha voluto fare…