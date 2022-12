NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

Chiara Nasti

La nuova vita di Chiara Nasti

Lo scorso 16 novembre Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago. Il primogenito è nato grazie alla relazione con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Questa nuova vita la sta dunque portando a capire cosa significhi diventare genitore e sta facendo tesoro dei consigli di sua suocera (con la quale va molto d’accordo) e sua mamma. Come da lei stessa rivelato tra le storie Instagram in risposta ai fan passa giornate intere con loro in videochiamata.

Sempre mediante il box delle domande Chiara Nasti ha detto anche di preferire la sua vita attuale a chi le ha domandato se preferisce il passato o il presente: “Direi che ora ho davvero proprio tutto. Quindi… adesso”.

A qualche altro follower curioso Chiara Nasti ha raccontato la sua giornata tipo da quando è diventata mamma. Sono sempre molto piene e dedicate interamente al piccolo Thiago.

A darle una mano sua madre, altrimenti si occupa lei di tutto. Ma ecco le parole di Chiara Nasti:

“Mmmmm… Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla…devi solo occuparti di lui. Poi beh dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”, ha rivelato Chiara Nasti.

Successivamente l’influencer ha anche parlato dei chili presi nel corso della gravidanza e di quanto sia sempre stato difficile per lei tenere qualche chilo in più: “Totali non ne ho idea, credetemi. Gli ultimi tre mesi di gravidanza me li sono goduti al 100%, mangiando l’impossibile. Comunque ho sempre fatto fatica a mettere su kg. Infatti vorrei tenerli alcuni kg in più, speriamo bene”.

Chiaramente queste parole di Chiara Nasti, come spesso accade, hanno generato un po’ di brusio tra gli utenti e c’è chi non le ha risparmiato qualche critica.