Chiara Nasti risponde alle polemiche sul GF Vip e fa una rivelazione

Nella giornata di ieri Chiara Nasti ha risposto a una domanda di un fan su Instagram. Questa persona, considerato il fatto che l’influencer ha già partecipato a L’Isola dei Famosi tempo fa, le ha chiesto se andrà al Grande Fratello Vip. Chiara, però, ha espresso un duro pensiero verso il reality: “Se diventerò una concorrente del Grande Fratello Vip? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque“.

Di lì a poco, poi, Dagospia ha rivelato uno scoop secondo il quale l’influencer avrebbe partecipato, tre mesi fa, ai provini per tentare di entrare nella casa più spiata d’Italia, pubblicando anche delle foto che potete recuperare cliccando QUI. Sul sito in questione leggiamo, infatti:

Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E’ stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!

Ecco, però, arrivare la risposta di Chiara Nasti sul suo profilo Instagram. Qui, infatti, ha pubblicato delle Stories in cui spiega la situazione. Ecco come esordisce:

Tirar fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo) spacciandola per una cosa recente. Non è da vigliacchi e bugiardi, di più. Io non sono la stessa di 2/3 anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh… Sì! Vi ringrazio. Il mio parere in merito, però, non cambia. Tra sfigati comunque vi capite. La sfigata sono io che non accetto di partecipare a questi teatrini da 3 centesimi oppure voi (non voi persone ovviamente) che mi continuate a pregare (a distanza di anni) di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba.