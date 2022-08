1 Parla Chiara Nasti

In questi mesi si è a lungo parlato di Chiara Nasti. Come sappiamo attualmente l’influencer è incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore col suo compagno Mattia Zaccagni. Tuttavia nelle ultime settimane sono scoppiate non poche polemiche che hanno coinvolto la Nasti. Inizialmente il web si è scagliato contro la coppia quando i due hanno affittato l’intero Stadio Olimpico per tenere un Gender Reveal Party. Successivamente Chiara è stata duramente criticata per alcune sue dichiarazioni sulle donne in gravidanza. L’influencer dal suo canto è intervenuta più volte per dare la sua versione dei fatti, e al momento si gode serena le ultime settimane di gestazione. Proprio in queste ore la Nasti ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, e ha così svelato se mostrerà suo figlio sui social quando nascerà. Ecco le sue dichiarazioni:

“Boh… sinceramente è un problema che per ora non mi creo neanche, perché potrei dirti no e poi cambiare idea. Non sono Pro per ora. Ma poi si vedrà. Anche perché mio marito non è proprio social, a differenza mia. Vedremo, lo decideremo insieme”.

Qualche giorno fa nel mentre a prendere le difese di Chiara Nasti è stata Giulia De Lellis, che sui social ha fatto un duro sfogo, dopo aver letto le numerose critiche che il web ha mosso alla sua collega. Ecco cosa ha affermato:

“Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi”.

