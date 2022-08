Giulia De Lellis difende Chiara Nasti

Chiara Nasti sta aspettando un bambino dal compagno Mattia Zaccagni. Da quando ha rivelato di essere in dolce attesa il web ha cominciato a criticarla in continuazione. Complice anche il discorso che lei stessa ha fatto qualche tempo fa in merito ai chili che le donne prendono portando avanti una gravidanza. l’influencer ha parlato dei kg presi in queste settimane, ammettendo di non essere ingrassata. A quel punto diversi utenti hanno criticato le parole della Nasti, e in particolare una follower ha fatto notare come non ci sarebbe nulla di male nel prendere chili per una cosa bella come una gravidanza. Lei ha replicato come segue:

Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito.

Tutto ciò ha portato diversi utenti del web a insultare lei e addirittura il bambino non ancora nato. In queste ultime ore, però, a difendere Chiara Nasti ci ha pensato anche Giulia De Lellis. La collega, infatti, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza, come riporta anche il sito Gossip e TV:

Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi.

