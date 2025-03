Mancano alcune settimane alla partenza de L’Isola dei Famosi 2025 ma in queste settimane la grande macchina del reality show è già in movimento. Stando alle indiscrezioni, anche Delia Duran avrebbe sostenuto un provino per entrare a far parte del cast.

Delia Duran a L’Isola dei Famosi 2025?

Se ne stanno dicendo di ogni su L’Isola dei Famosi 2025 in questi giorni. Come è noto, attualmente la produzione del reality show sta preparando la nuova edizione del celebre programma, che dovrebbe debuttare su Canale 5 ad aprile. Tanto si sta dicendo sulla possibile conduttrice, e stando a quanto si mormora in rete a spuntarla dovrebbe essere Veronica Gentili. Attualmente però da parte di Mediaset non è giunta ancora nessuna conferma. Tuttavia a breve potrebbero iniziare ad arrivare le prime informazioni ufficiali.

Non mancano anche le voci di corridoio circa i presunti naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras. Pochi giorni fa infatti a rivelare i nomi dei primi tre possibili concorrenti è stato Gabriele Parpiglia. Stando a quanto riferito, a far parte del cast potrebbero esserci tre donne: l’ex tennista Camilla Giorgi, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e la ciclista Letizia Paternoster. Nelle ultime ore come se non bastasse una nuova indiscrezione si è fatta largo sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, sarebbero ufficialmente iniziati i provini per L’Isola dei Famosi 2025. Gli autori dunque si sono messi alla ricerca dei naufraghi e avrebbero puntato gli occhi già su diversi Vip. Ma non solo. Secondo l’esperta di gossip a sostenere un provino sarebbe stata anche Delia Duran, moglie di Alex Belli. Solo qualche anno fa, come sappiamo, la modella è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6 e di certo tutti ricordiamo cosa è accaduto in quell’occasione.

Che dunque stavolta Delia possa mettersi alla prova con questa nuova avventura? Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.