Giorgia arriva ad Amici 24 come giudice della cara di canto e al suo ingresso non manca la standing ovation

Oggi su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 24 e ad arrivare come giudice della gara di canto è stata Giorgia. Per la cantante, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, non è mancata la standing ovation.

Su Canale 5 sta andando in onda la penultima puntata del pomeridiano di Amici 24, durante la quale verranno consegnate nuove maglie dorate, che consentiranno agli allievi l’accesso al Serale. Poco fa intanto è partita la nuova gara di canto e ad arrivare come giudice speciale è stata Giorgia. La cantante come sappiamo è reduce dall’ultimo Festival di Sanremo e proprio nel corso della kermesse musicale ha incantato tutti con La cura per me. Il brano infatti in questi giorni sta scalando le classifiche e senza dubbio è uno pezzi più amati dal grande pubblico.

Giorgia dunque oggi è arrivata nello studio di Amici 24 e al suo ingresso non è mancata la standing ovation. L’artista romana a quel punto non è riuscita a nascondere l’emozione. Pronto l’intervento di Maria De Filippi, che dopo aver accolto a braccia aperte la Todrani, ha affermato:

“Molto felice per te, è tutto meritatissimo. Lo sai che lo penso”.

A giudicare la gara di canto di oggi sarà… Giorgia! #Amici24 pic.twitter.com/j3LlBg9jOB — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 2, 2025

Giorgia poco dopo è corsa anche dal suo Emanuel Lo e tra i due non è mancato un tenero bacio.