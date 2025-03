A Ora o Mai più, nel corso della puntata finale, Pierdavide Carone ha cantato il suo nuovo singolo “Non ce l’ho con te” e lo ha dedicato al padre scomparso nel 2020.

L’inedito di Pierdavide Carone

Durante la puntata finale di Ora o mai più tutti i cantanti si sono esibiti accanto al proprio coach e poi hanno portato il proprio inedito. Loredana Errore, per esempio, pur avendo ottenuto dei voti abbastanza alti ha ricevuto anche alcune critiche.

Poi è stato il turno di Pierdavide Carone, il quale è da tempo il favorito dal pubblico per la vittoria. L’ex allievo di Amici ha cantato il brano “Non ce l’ho con te” e ha emozionato tutto il pubblico presente in studio e a casa. Qui sotto possiamo vedere il video.

Marco Liorni ha esordito con: “Hai attinto alla tua vita personale“. Pierdavide Carone ha replicato: “Questa è la prima volta che mi metto a nudo in televisione, mi sembrava il momento giusto. Dovevo liberarmi e questa canzone fa parte di questa catarsi“.

Poi ha aggiunto di avere scritto il brano dieci anni fa ma ha non lo hai pubblicato perché non gli sembrava ancora il momento. Con molta emozione nella voce ha detto: “Io non ho tanti rammarichi nella vita ma mi sarebbe piaciuto che l’avesse sentita anche mio padre“. Il papà, infatti, purtroppo si è spento nel 2020.