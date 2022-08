La risposta di Arianna su Davide Donadei

Qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia secondo la quale tra Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici, e Davide Donadei, ex di Uomini e Donne, potesse esserci del tenero. Il tutto è nato da un video in cui si sono fatti vedere mentre si divertivano insieme. Il web, quindi, ha ipotizzato un flirt. Questo perché Arianna al momento sarebbe single, mentre Davide sarebbe in crisi con Chiara Rabbi, la quale ha confermato le voci affermando:

[…] Dal primo giorno ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo. […]

Nella giornata di oggi, invece, spunta un altro video nel quale Arianna Gianfelici risponde alla domanda di un follower che le ha chiesto se si metterà con Davide Donadei. Ecco che cosa riporta anche l’account Instagram Pipol Gossip:

Arianna Gianfelici, pubblicando un filmato su Tiktok ha rincarato la dose. nel video, divenuto virale, la ragazza ‘incolla’ la domanda che spesso le pongono sul web, ovvero: “Secondo te davvero ti metterai insieme a D?”. Lei, attraverso la canzone ‘Logico’ di Cesare Cremonini messa in sottofondo dà una risposta secca che non lascia dubbi: “È LOGICO”. I due quindi sono sempre più vicini a dichiararsi pubblicamente, o è solo un gioco per creare ‘hype’?

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero in questa storia tra Arianna e Davide Donadei. Per avere maggiori conferme dovremmo attendere che uno di loro parli chiaramente. Continuate a seguirci per tante altre news.

