La replica di Harry Styles

Harry Styles ormai sta venendo spesso attaccato perché molti sul web sostengono che stia facendo “queerbating“, ovvero abbia adottato un look queer solamente per profitto e senza etichettare se stesso come parte della comunità LGBTQ+. In una recente intervista con Rolling Stone ha di nuovo risposto a tutto ciò. Moltissimi dei sui fan lo difendono sostenendo che non è giusto costringere qualcuno a etichettarsi soltanto perché venga convalidato il suo genere o l’espressione creativa. Queste le parole del cantante:

A volte le persone dicono: “In pubblico sei stato solo con donne” e non credo di essere stato pubblicamente con qualcuno. Se mi fanno una foto con una persona non vuol dire che sto scegliendo di aprire la mia relazione agli occhi di tutti o altro.

Per quanto riguarda il suo cercare di mantenere la privacy Harry Styles ha affermato: “Non ho mai parlato della mia vita al di fuori del lavoro. E questa la trovo una cosa molto benefica“. L’artista, quindi, ha parlato anche di uno dei prossimi film che usciranno e lo vedranno come protagonista, ovvero My Policeman. Questo ruolo gli ha fatto capire ancora di più la sua sessualità: “Credo che tutti, compreso me stesso, abbiano un viaggio per comprendere la propria sessualità e ritrovarsi sempre più a proprio agio“.

Ma non finisce qui. Il cantante, infatti, ha anche commentato il modo in cui vengono rappresentate le scene dei momenti intimi nel momento in ci si trova davanti a due persone dello stesso sesso: “Molte scene di sesso gay nei film riguardano due uomini che ci danno dentro. E questo elimina abbastanza la tenerezza del momento. Ma può essere dolce, amorevole e sensibile“.

I film My Policeman dovrebbe uscire nelle sale italiane il 21 ottobre 2022. In seguito, il 4 novembre 2022, verrà reso disponibile anche su Amazon Prime Video. Seguiteci per tante altre news su Harry Styles e non solo.

