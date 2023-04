NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Il post di Chiara Rabbi

In questi ultimi giorni a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica sono stati Davide Donadei e Chiara Rabbi. Come sappiamo diversi mesi fa la coppia ha annunciato la rottura e nel corso del tempo non sono mancati diversi scontri tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Tuttavia l’ex tronista, dopo aver lasciato la casa del GF Vip 7, aveva fatto sapere di aver avuto modo di incontrare Chiara e di aver avuto un chiarimento con lei. Pochi giorni fa però, a sorpresa, è accaduto qualcosa che ha lasciato il web senza parole. Davide infatti ha pubblicato uno strano sfogo sui social, con tanto di foto che hanno fatto preoccupare il web. Poco dopo però Donadei ha cancellato il tutto, e qualche ora più tardi è intervenuto nuovamente per raccontare ciò che è accaduto in realtà tra lui e la Rabbi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Negli ultimi giorni il rapporto con Chiara stava procedendo bene. Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli spazi comuni. Sabato sera siamo andati a cena con tutti i ragazzi dell’agenzia. Anche se eravamo seduti molto lontani l’uno dall’altro, ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Prima di andare in discoteca, siamo passati in un locale dove c’era della musica. Lì, improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati…(è stato il mio unico errore). Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata. Finché Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo 10 minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati! Purtroppo, ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. Devo ammettere che forse c’era ancora un legame tra di noi”.

A quel punto come se non bastasse Davide ha fatto sapere di non voler più parlare di Chiara Rabbi, e di essere pronto a voltare definitivamente pagina una volta per tutte. Queste le sue dichiarazioni: “Questa è l’ultima volta che parlerò di questa persona. Finalmente potrò andare avanti. Ho sbagliato molte volte e prendo la mia responsabilità. Ho sbagliato ancora a seguire ciò che diceva il mio cuore, ho sbagliato. Spero che possiate capire”.

Nel mentre in queste ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Proprio Chiara ha infatti postato un video sul suo profilo Instagram che ha attirato l’attenzione del web. La clip in questione è tratta da un episodio della serie Netflix Élite, e in questi pochi secondi vediamo due dei protagonisti, Samuel e Carla, avere una discussione:

chiara geme che pubblica questo video e porta a galla il trauma dei carmuel pic.twitter.com/EKmwTzc5Wl — D🐍 (@DdidixoX0) April 17, 2023

Attualmente la Rabbi non è ancora intervenuta per dare la sua versione dei fatti dopo il caos con Donadei. Non è escluso però che nelle prossime ore possa dire la sua per fare chiarezza sulla situazione. Come sempre noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione, qualora Davide o Chiara volessero rilasciare delle dichiarazioni, e siamo pronti ad ascoltare entrambi i diretti interessati.