Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Un anno d’amore per i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Dopo una lunga attesa è tornata in onda L’Isola dei Famosi, giunta alla diciassettesima edizione, con la conduzione di Ilary Blasi. A tenere compagnia ai naufraghi ci pensa Alvin, mentre in studio vediamo Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nei panni di opinionisti.

I naufraghi sono stati divisi in diverse tribù. Da una parte gli uomini, dall’altra le donne e dall’altra ancora le coppie. Di quest’ultimo gruppo fanno parte Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. I due si sono conosciuti nell’aprile 2022 tramite i social. Il giovane ragazzo è sempre stato appassionato di politica e vedeva spesso Alessandro ospite nelle varie trasmissioni in TV.

A un certo punto sono iniziati i like e i messaggi su Instagram. Finché non hanno deciso di comune accordo di incontrarsi. La prima volta, purtroppo, non sono riusciti a vedersi ma la seconda volta hanno passato alcuni giorni al mare. Il loro amore, oggi, dura da un anno e hanno rivelato che festeggeranno il loro anniversario proprio a L’Isola dei Famosi.

La coppia è approdata sull’isola a bordo di una zattera dove hanno potuto brindare con una bottiglia di spumante. Alessandro Cecchi Paone ha affermato come riporta anche il sito FanPage:

“È il primo anno che stiamo insieme e lo festeggiamo qui, che meraviglia. Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, ormai da un anno, cito un vecchio film che si ricordano le mamme e le nonne, ‘ti ho sposato per allegria’. Oltre che una persona serissima e molto affidabile, mi fa impazzire dal ridere, mi tiene allegro e in perenne stato di divertimento. È una luna di miele indimenticabile, sapeva a cosa andava incontro“.

