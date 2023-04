NEWS

Ieri Davide Donadei sul suo profilo Instagram aveva pubblicato una sua foto in cui aveva il volto molto provato. E poi aveva pubblicato un particolare della canotta che indossava in cui sembrava di vedere una macchia di sangue. Aggiungiamo anche un post in cui aveva fatto intendere che in questo momento brutto c’entrasse la sua ex Chiara Rabbi. Aveva infatti scritto:

“Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

Successivamente aveva cancellato tutto. E nelle sue storie aveva scritto: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto.” Dopo questa storia, oggi è tornato a scrivere, probabilmente a mente lucida e ha riferito a tutti i suoi follower che avrebbe raccontato tutto quello che era successo. Queste le sue parole:

“A breve vi spiegherò tutto. Prima di farlo, però, vorrei precisare che ciò che sto per raccontarvi non sarà nello ‘stile Davide’. Nonostante ciò, ho sempre protetto questa persona e il nostro rapporto, anche in occasioni importanti come durante il GF. Mettere il nostro rapporto in discussione avrebbe fatto solo del male. Purtroppo, al momento non ci sono più le condizioni per farlo e devo pemsare a me stesso. Datemi un po’ di tempo e vi dirò cosa è successo. Ah, dimenticavo, è normale che una persona si cambi per andare in un altro locale. Almeno io ci tengo a cambiare outfit in base alle situazioni. Preciso questo solo perché sembra che in questa società non sia possibile farlo, considerando i commenti superficiali.”

Da queste parole di Davide Donadei si capisce che appunto è successo qualcosa con la sua ex Chiara Rabbi. Ma cosa? Poco fa ha raccontato tutto nel dettaglio. Ecco cosa ha scritto: “Negli ultimi giorni, il rapporto con Chiara stava procedendo bene. Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli spazi comuni. Sabato sera, come quasi ogni sabato, siamo andati a cena con tutti i ragazzi dell’agenzia. Anche se eravamo seduti molto lontani l’uno dall’altro in questo ristorante, ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole! Devo ammettere che avevamo bevuto un po’ troppo e avevamo messo da parte tutte le cose negative che ci eravamo detti in passato”.

Ma poi è successo altro: “Prima di andare in discoteca, dove eravamo stati invitati a un compleanno, siamo passati in un locale dove c’era della musica. Lì, improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati…(è stato il mio unico errore). Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata. Finché Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo 10 minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati!!! Purtroppo, ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. È stata una scena che ho ancora impressa nella mente. Devo ammettere che forse c’era ancora un legame tra di noi!”

L’ex vippone del GF Vip 7 ha concluso il suo racconto scrivendo: “Non tutti i mali vengono per nuocere, perché sicuramente questa è l’ultima volta che parlerò di questa persona… Finalmente potrò andare avanti. Ho sbagliato molte volte e prendo la mia responsabilità Ho sbagliato ancora a seguire ciò che diceva il mio cuore, ho sbagliato… Spero che possiate capire. Ho ancora molto da imparare… Vi abbraccio, Davide”.