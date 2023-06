NEWS

Andrea Sanna | 22 Giugno 2023

GF Vip 7

La dedica di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha realizzato il suo sogno (uno dei tanti): cantare live davanti a tantissime persone la sua canzone, Il cielo stanotte. È successo ieri sera, in occasione del Pizza Village 2023 di Napoli.

Prima di condurre insieme a loro l’evento, Edoardo Donnamaria è stato presentato (con il nome d’arte Drojette) dai colleghi Angelo Baguini e Gianni Simioli. L’ex vippone ha regalato la propria performance ai presenti, molti dei quali suoi fan che non hanno voluto perdersi la prima fila.

Rimasto solo sul palco, Edoardo Donnamaria (o Drojette se preferite) ha rivolto un appello al pubblico: “Anche se non la conoscete, applaudite perché me lo sto facendo sotto”. Poi ha iniziato a cantare, facendosi trascinare dal pubblico che fin dalla prima nota ha cantato insieme a lui.

mi dispiace ma ci metterò molto a superare il primo live di drojetto.

sei stato incredibile ✨️#drojette #ilcielostanotte #donnalisipic.twitter.com/em5Op6k2uh — 〽️ena; (@_daemme_) June 21, 2023

A supportare Edoardo Donnamaria (o Drojette come si fa chiamare lui) lì nei pressi del palco per la sua “prima” esibizione è la fidanzata Antonella Fiordelisi. L’influencer ha ripreso tutto con il suo smartphone ed è parsa davvero emozionata e orgogliosa. Poco dopo è stata coinvolta a raggiungere i conduttori e la sua dolce metà, oltre a salutare il pubblico.

Edoardo Donnamaria ci ha tenuto a ribadire che la canzone è nata proprio per Antonella Fiordelisi, lei a sua volta ha chiesto un applauso al pubblico per il ragazzo: “Perché è stato bravissimo”. Ma non solo. presenti anche i genitori di Edoardo, arrivati direttamente da Roma per l’occasione.

“Questa canzone è per lei!”



“Facciamo un applauso a #drojette perché è stato bravissimo”



🤍 uno la spalla dell’altro..

Nella sei tanto piccola, quanto grande.

E punto. #ilcielostanotte #donnalisi #pizzavillage pic.twitter.com/ceJzV4IBCQ — Chiàr/jette ⚖️✨ (@maicnagioia) June 21, 2023

I fan Donnalisi presenti hanno chiaramente immortalato il momento con protagonista Edoardo Donnamaria (e in seguito anche Antonella Fiordelisi) e condiviso sui social. Sono davvero tantissimi i contenuti postati in nemmeno 24 ore dedicati a questa esibizione e al ritrovo sul palco della coppia.

La serata dunque è andata per il meglio. Edoardo Donnamaria ha fatto il pieno di emozioni… e di applausi. Circondato dall’amore della sua fidanzata e dei suoi genitori lì a supportarlo oltre ai tantissimi fan che non hanno voluto perdersi questo evento. Drojette può ritenersi felice.