Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Parla Mara Sattei

Una delle artiste del momento è senza dubbio Mara Sattei. Dopo aver pubblicato il suo primo album di inediti, e dopo essere stata la regina della scorsa estate insieme a Fedez e Tananai con La Dolce Vita, solo due mesi fa la cantante è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Durante la partecipazione alla kermesse musicale, Mara ha presentato il brano inedito Duemilaminuti, che ha conquistato il pubblico e il web. La Sattei nel frattempo ha annunciato le date del suo tour estivo e come se non bastasse ha rivelato che a breve verrà rilasciato il suo nuovo singolo, attesissimo da tutti i fan, e non solo. In più l’artista aprirà anche i concerti milanesi dei Coldplay a San Siro, previsti per il prossimo giugno.

In attesa di tutto ciò, in queste ore sui social sta girando il video di una vecchia intervista di Mara Sattei, durante la quale la cantante parla della sua esperienza ad Amici. Come in molti sapranno infatti solo qualche anno fa la giovane artista ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, che è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. In merito così la Sattei ha affermato:

“L’esperienza di Amici, proprio a livello caratteriale, mi ha completamente stravolta. Da un giorno all’altro sono entrata nel mondo televisivo, e lì o tiri fuori il carattere, o comunque…Per me è stato impattante. Venivo da Fiumicino, facevo il quinto superiore, da un giorno all’altro mi sono trovata nel talent, mi hanno dato la tuta. È stata una cosa di impatto”.

In queste settimane dunque Mara Sattei si sta concentrando sulla sua nuova musica e sul suo attesissimo tour, che senza dubbio avrà un successo straordinario. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla cantante.