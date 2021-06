Le prime parole di Christian Eriksen

Due giorni fa, durante Danimarca-Finlandia (partita del Girone B di Euro 2020) tutti siamo rimasti con il fiato sospeso dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen sul finire del primo tempo di gioco. Adesso fortunatamente il centrocampista della squadra di Copenaghen è in via di ripresa e sembra essere rimasto molto sorpreso di tutto l’affetto ricevuto.

“Voglio capire che cosa è accaduto. Grazie a tutti, non mollo”, con queste parole Christian Eriksen ha parlato con il suo agente Martin Schoots e fatto sapere di stare bene, come si legge su La Gazzetta dello Sport. Il manager di Eriksen ha riferito di aver trovato bene il suo assistito e di aver parlato insieme a lui:

“Ci siamo sentiti stamattina (ieri, ndr.). Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene. Vogliamo tutti capire cosa gli sia successo, vuole farlo anche lui: i medici stanno facendo degli esami approfonditi, ci vorrà del tempo”.

Si apprende dalla Rosea. Sempre Martin Schoots ha spiegato come sta Christian Eriksen: “Era felice perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie”.

Tra l’altro proprio l’agente del giocatore ha fatto sapere di aver ricevuto telefonate da chiunque in questi giorni. Tutti uniti per sincerarsi sulle condizioni di Christian Eriksen: “Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche domani (oggi, ndr) resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio”. Team del suo compagno di squadra dell’Inter Romelu Lukaku, che gli ha dedicato il goal e gli auguri di pronta guarigione.

In questi giorni anche il CT Kasper Hjulmand ha raccontato che c’è stata una videochiamata tra Christian Eriksen e i suoi compagni di squadra: “Si è preoccupato lui di noi. Ci ha chiesto: ‘Come state? Mi sa che siete messi peggio di me! Io ora sarei pronto per allenarmi'”.

Insomma Christian Eriksen ha dimostrato ancora una volta di essere un grande leader! Noi di Novella2000 e Novella2000.it facciamo al campione tantissimi auguri di una pronta guarigione.

