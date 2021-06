Malore per Christian Eriksen

Questo pomeriggio si è tenuta la prima gara del Gruppo B degli Europei di calcio. Nel corso della partita Danimarca-Finlandia, il centrocampista danese dell’Inter Christian Eriksen ha avuto un malore e per tale ragione il match è ufficialmente sospeso. Ma cosa è accaduto?

Si stava per concludere il primo tempo (il 43′ per la precisione) della gara tra le due squadre. Ad un certo punto Christian Eriksen si è accasciato in campo. Nessuno scontro di gioco. Nulla. Inizialmente si pensava avesse subito un infortunio, ma a quanto pare la cosa si è mostrata decisamente più grave.

Christian Eriksen ha perso i sensi e fin da subito la situazione è sembrata delicata. Lo staff tecnico della Danimarca è intervenuto subito. Il calciatore è stato immediatamente sottoposto a massaggio cardiaco. Si è trattata di una prassi molto lunga, stando a quanto raccontato dai telecronisti, durata diversi minuti.

I giocatori, compagni di squadra di Christian Eriksen si sono mostrati davvero molto preoccupati. Con gli sguardi sconvolti e persi nel vuoto tutti si sono resi conto che il problema era davvero molto grave. Qualcuno di loro si è lasciato andare alla commozione. Anche i tifosi presenti, in religioso silenzio, hanno seguito cosa stesse succedendo e sperano ovviamente che il campione possa riprendersi presto.

Così i compagni di squadra hanno subito fatto da barriera, per questione di privacy. Presente a bordocampo anche sua moglie Sabrina, che è corsa subito per capire cosa stesse accadendo a suo marito Christian Eriksen. Kasper Schmeichel, il portiere della Danimarca, ha cercato di tranquillizzarla. Così come il difensore Simon Thorup Kjær. Loro sono molto amici e quindi si sono sentiti in dovere di stare vicino alla compagna del loro compagno di squadra.

Con la barella Christian Eriksen è stato portato in ospedale a Copenaghen per tutti i controlli medici del caso. Al momento la UEFA fa sapere che è in condizioni stabili. Tutti, tra tifosi, colleghi, sportivi e amici hanno lanciato messaggi d’affetto al calciatore. Anche noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci auguriamo ovviamente che il giocatore nerazzurro possa riprendersi presto. A lui e alla sua famiglia il nostro in bocca al lupo!

