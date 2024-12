A seguito delle recenti dichiarazioni di Elisabetta Canalis a Belve, Christian Vieri è stato raggiunto da Striscia La Notizia e ha replicato al racconto della sua ex fidanzata, dando la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto tra loro.

La replica di Christian Vieri

La scorsa settimana tra gli ospiti di Belve c’è stata anche Elisabetta Canalis. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, l’ex Velina ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con Christian Vieri e le sue dichiarazioni non sono passate affatto inosservate. La showgirl infatti, facendo luce su alcuni episodi che sarebbero accaduti con il calciatore, ha dichiarato: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. […] Non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”.

A seguito delle dichiarazioni di Elisabetta Canalis, Christian Vieri in queste ore è stato raggiunto da Striscia La Notizia. Valerio Staffelli ha dunque consegnato il Tapiro d’oro al calciatore, chiedendogli anche la sua versione dei fatti. A quel punto Vieri, confermando quanto raccontato dalla Canalis, ha ammesso:

“Elisabetta è arrivata con il cane, mi ha sputato e mi ha tirato una capocciata. E non eravamo nemmeno fidanzati in quel momento. Eravamo giovani. Non mi ha rotto il naso, però la capocciata l’ho presa. Se è vero che mi ha rigato macchina scrivendo ‘figlio di pu***na’? Sì. Eravamo nel periodo tira e molla”.

Christian Vieri ha dunque confermato tutte le dichiarazioni di Elisabetta Canalis, ricordando a sua volta quanto accaduto in passato tra lui e la sua ex fidanzata. A oggi tuttavia sia il calciatore che la showgirl hanno voltato pagina e ricordano quei momenti con il sorriso.