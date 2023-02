Cilento Tastes: nel Cilento trionfo di eccellenze gastronomiche

NEWS

Redazione | 7 Febbraio 2023

Nasce il Cilento Tastes

Che il Cilento fosse una terra straordinaria, capace di mescolare il fascino senza tempo delle aree archeologiche a pochi passi da un mare cristallino e immerso in una natura per certi versi ancora incontaminata, era noto a tutti.

Mancava tuttavia un evento in grado di darle il risalto che merita, celebrando non solo le sue ricchezze paesaggistiche ma soprattutto le tradizioni artigianali più radicate e al passo coi tempi.

Antichi mestieri e produzioni gastronomiche di eccellenza faranno allora squadra dal 22 al 25 aprile prossimi dando vita a una manifestazione che conta di diffondere la sua eco a livello internazionale: il Cilento Tastes.

Terra Cilenti, società da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione di prodotti artigianali, antichi mestieri e, in forma più ampia, di uno stile di vita sano, sarà artefice dell’evento.

Un e-commerce al termine dell’evento

L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Cilento in un vero e proprio brand da esportazione, contando principalmente sull’eccellenza dei prodotti culinari. L’organizzazione proverà a farlo selezionando sin da ora un centinaio tra i migliori artigiani locali che intenderanno presentarsi come rappresentanti della propria terra.

Potranno farlo aziende di genere diverso e soprattutto ristoratori, che offriranno dimostrazione del loro lavoro, trainati dall’orgoglio per una delle regioni più luminose e felici d’Italia.

La collocazione dell’evento sul calendario è piuttosto strategica: intorno al ponte del 25 aprile. Questo perché tra le finalità dell’evento c’è naturalmente di dare una spinta al turismo, anche da oltre la Penisola.

La location è pensata per poter accogliere il flusso di curiosi amanti del cibo e della ristorazione regionale. L’evento si terrà infatti presso l’ex tabacchificio dell’area Capaccio-Paestum destinato alle grandi manifestazioni.

E per chi non dovesse riuscire ad esserci, niente paura. Immediatamente dopo essere andato in scena, il Cilento Tastes “si tramuterà” in un e-commerce permanente. Largo dunque agli acquisti a distanza, per avere sempre con sé anche solo un piccolo assaggio di una delle terre più imperdibili del nostro paese.