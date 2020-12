Colin Firth ha lasciato la moglie per presunto tradimento, e l’ha rimpiazzata con un’affermata giornalista britannica: ecco di chi si tratta.

Mr Darcy ha trovato finalmente la sua Bridget? Potrebbe! I giornalisti hanno avvistato Colin Firth (il Mr Darcy di Bridget Jones) in giro con una biondina che pare assomigli molto alla sorprendente e pasticciona Jones.

La signora in questione è una giornalista inglese molto affermata. Joanna Gosling, 49 anni, tre figlie, separata. La signora era sposata con Sir Craig Oliver, ex direttore delle comunicazioni di David Cameron, leader della campagna referendaria contro la Brexit.

Lei e Colin si sono trovati. Tra i due, la love story pare iniziata da qualche tempo, tanto che la ex di lui in un post su Instagram che li ritraeva insieme ha pure messo un cuoricino. Che dire? Se la benedizione viene dalla ex, qualcosa di vero dovrà pur esserci.

Tradimenti e ironia del destino

L’ex signora Firth, Livia Giuggioli, pare abbia tradito Colin per la seconda volta. Così che la separazione era l’unica via percorribile. Si sono detti addio dopo 22 anni e due figli. Eppure, tutti la consideravano la coppia perfetta, molto italo-british, ma nulla è riuscito a tenerli insieme, tanto che la relazione è naufragata nel tentativo maldestro di nascondere il tradimento di lei con un giornalista italiano.

Pare lo sapessero tutti, l’unico all’oscuro era proprio Colin Firth. Il quale ci ha dovuto sbattere il naso per ben due volte. L’ex moglie non voleva mollare il giornalista che le ha rapito il cuore. Nonostante una prima scappatella perdonata, la seconda volta non c’è stata prova d’appello. La sentenza è stata scritta: separazione!

E ora, Colin si fa accompagnare a sua volta da una giornalista…

Galeotto e birichino è Cupido. Oppure ti ripaga con la stessa moneta? Così, dopo un periodo di dolore, l’affascinante Colin Firth ha ripreso i remi ed è approdato con successo in una nuova terra. Ha tirato fuori la sua grinta da seduttore e di lì a breve il gioco è stato portato a casa con un premio niente male.

Chissà se presto non ci saranno i fiori d’arancio per questa coppia che sta attirando l’attenzione, smuovendo la curiosità, incrementando la fantasia. Questa è una coppia assolutamente british: entrambi inglesi, rigorosi e tradizionali.

C’è chi sostiene che non sia mai troppo tardi per innamorarsi ancora. Inoltre, sessant’anni pare un’età particolare per vivere un nuovo amore. È una ventata di vitalità, di emozioni ormai sopite, di alchimie intense e progetti intriganti.

Colin Firth nel film Amazon Il giardino segreto

Le novità per il premio Oscar Colin Firth non finiscono. È in uscita su Amazon Prime Video il suo nuovo film, Il giardino segreto, in cui interpreta il ruolo di Archibald Craven, zio della piccola Mary.

Archibald è un individuo misterioso, un uomo difficile da rappresentare. E questo ha spinto la produzione a rivolgersi a uno degli attori più talentuosi della sua generazione, appunto Colin Firth. L’attore, per calarsi nel personaggio ha studiato con molto impegno. Tanto che il regista Marc Munden non esita ad affermare:

“Colin è stato molto coraggioso e non si è fatto scrupoli a impersonare il miserabile Archibald. È stato bravissimo a scavare nelle emozioni che deve provare un uomo che sta soffrendo a causa di un lutto. Archibald non è certo una persona amabile, ma Colin è un uomo molto profondo e ha saputo mettere una buona parte di sé nel personaggio”.

Il film è tratto dal celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett. La trama è semplice e ha il sapore della favola. Mary si trasferisce nella misteriosa casa dello zio Archibald a seguito della morte dei suoi genitori. Una volta nella casa, scopre l’esistenza di uno splendido giardino abbandonato, in cui sono celati i segreti della sua famiglia.

In un’intervista, Colin Firth ha descritto così il suo Archibald:

“È molto misterioso, dobbiamo imparare a fare la sua conoscenza. Visto attraverso gli occhi della bambina, ha qualcosa di davvero mostruoso. È molto interessante interpretare un personaggio così, perché spetta all’attore colmare tutti i vuoti. È un uomo in lutto che permette al suo dolore di diventare un’orribile forza negativa”.

Attraverso il giardino, Mary impara a guarire se stessa. Chissà se lo stesso è accaduto anche a Colin Firth.

Quel giardino segreto ha guarito le sue ferite facendolo nuovamente aprire all’amore? Guarda caso, Colin e Joanna sono stati paparazzati a Londra… in un giardino!

a cura di Barbara Fabbroni

