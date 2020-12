Barbara Fabbroni su Arisa, la nuova sorpresa di Amici diretta a Sanremo

La psicologa Barbara Fabbroni ci parla di Arisa, presto di nuovo sul palco di Sanremo nelle vesti di cantante mentre su Canale 5 fa da coach ad Amici.

Scoppiettante come i fuochi d’artificio, imprevedibile come una tempesta, versatile come la luna che si rispecchia nel mare di notte. Un concentrato di humour e capacità canore. Lei è Rosalba Pippa in arte Arisa. Appena proclamata tra i ventisei big che si sfideranno a Sanremo dal 2 al 6 marzo (parteciperà col brano Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio).

La sua capacità emerge nel 2009, quando arriva proprio all’Ariston con Sincerità. Come dice lei stessa: “Facevo l’estetista, ho vinto Sanremo”. Da quel Sanremo di strada ne ha fatta. Bisogna riconoscere che la sua è una delle voci più belle e raffinate del panorama italiano.

Il nuovo singolo Ricominciare ancora conferma il suo talento. Un nuovo percorso artistico, molto intimo, un ripartire da sé per incamminarsi ancora una volta nelle impervie tempeste della vita.

In un’intervista dice: “Lo considero un manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino. Ricomincio da me, dalla mia musica e dalle persone che mi seguono”.

Farcela nelle avversità più ardue dipende dalla capacità reattiva che ogni persona ha all’interno di sé. Arisa è una creatura che al talento unisce grinta, forza e determinazione.

La determinazione applicata all’autoaccettazione

È una persona che ha la capacità di essere sé stessa fino in fondo, e lo dimostra quotidianamente attraverso i social. Quest’estate ha messo un post in bikini senza averlo prima passato alla revisione di Photoshop. Un’Arisa nuda e cruda, con le sue imperfezioni, le sue rotondità, la sua simpatia e ironia.

A chi le chiede perché postare una foto così, lei risponde: “Stavo per compiere 38 anni, ero in spiaggia, scrollavo Instagram e vedevo queste ragazze perfette… Mi sono detta: se non mi accetto adesso, non mi accetto più! E allora via una foto per esorcizzare. La femminilità non è un involucro senza difetti, chissenefrega! Noi donne siamo comunque dee, perché dea è chi compie cose soprannaturali e noi abbiamo la capacità di creare. Non che lo debbano o lo desiderino tutte, ma la possibilità ci rende vettore di vita e, per questo, magiche”.

Un messaggio fortissimo, che scuote la perfezione ossessiva mettendo di fronte allo sguardo dell’altro la perfezione di essere semplicemente sé stesse. Accettarsi è un passo verso la felicità, la consapevolezza che abitiamo un corpo con cui avremmo una relazione lunghissima: dobbiamo amarlo.

Arisa è una creatura sorprendente, poiché non si presta all’omologazione. Mantiene la sua natura, la sua essenza sprigiona autenticità e unicità.

Nuovo cambio look

Ultimamente Arisa ha cambiato il suo look, presentandosi con i capelli allungati e mandando in soffitta il taglio cortissimo. Una trasformazione che ha incuriosito i suoi fan, ma nonostante tutto lei è fedele a sé stessa. In fondo, su Instagram è la prima a postare una dichiarazione forte: “Amiamoci per quello che siamo”.

La cantante è molto attiva sui social, cerca un contatto con il pubblico. Lei è convinta che “i social possano essere utili per unire le persone, però dipende da come li vivi. Se diventano una scusa facile per nasconderti e per non vivere la vita vera allora potrebbero essere molto nocivi”.

Che ci piaccia o no, una cosa è certa: Arisa è una donna intensa, forte, determinata, che sa il fatto suo. Non si arrende, e ogni volta sorprende per il suo talento e la sua capacità artistica. Non ci resta che attendere i suoi nuovi lavori, che dovrebbero arrivare ben presto con lo scoccare del nuovo anno. Di certo la ammireremo a Sanremo 2021.

a cura di Barbara Fabbroni

Novella 2000 © riproduzione riservata.