1 Il retroscena su Ciprian Aftim

È ormai trascorso quasi un mese da quando su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Uomini e Donne. Come sappiamo quest’anno tra i corteggiatori del Trono Classico c’è Ciprian Aftim, che sta conoscendo Andrea Nicole Conte. Fin dal primo momento il modello ha attirato l’attenzione del web e della bella tronista, e stando a quanto ci svelano le anticipazioni del dating show i due si sono già scambiati un bacio! Tuttavia in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere gli utenti sui social.

Non tutti sanno infatti che molto prima di arrivare nello studio di Uomini e Donne come pretendente di Andrea Nicole Conte, nel 2016 Ciprian Aftim aveva già lavorato con Maria De Filippi! Il modello infatti ha preso parte alle tre puntate di House Party, andate in onda su Canale 5 nel dicembre del 2016. In una vecchia intervista rilasciata a Be Different Magazine così Ciprian ha parlato proprio di quell’esperienza. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini, direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale. Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo a metà tra un hobby e una professione. Dovendo immaginarlo nel mio futuro, mi piacerebbe orientarmi più su sbocchi lavorativi attinenti ai social e al mondo degli influencer, approfittando di questi canali per parlare di sport, salute e benessere”.

Ma non solo. Nel corso della stessa intervista infatti Ciprian Aftim ha anche svelato un retroscena sulla sua adolescenza, che non è stata rose e fiori. Andiamo a leggere le dichiarazioni del corteggiatore di Andrea Nicole Conte.