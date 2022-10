Cirilli e Paolantoni sono due perfetti Stanlio e Ollio e commuovono la giuria

Per la terza puntata di Tale e quale show 2022 Cirilli e Paolantoni ha dovuto imitare Stanlio e Ollio. Ecco la loro performance.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni cone Stanlio e Ollio

Il lato comico e divertente dell’edizione 2022 di Tale e quale show è rappresentanto dal duo formato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il concorrente è in realtà il secondo (anche se ripetente), il primo gli fa da supporto. E bisogna dire che nelle prime due puntate hanno davvero dato spettacolo.

Per questa terza puntata del programma condotto da Carlo Conti i due devono imitare un duo iconico che ha fatto la storia del cinema. Stiamo parlato di Stanlio e Ollio, i due attori comici che ancora oggi sono un’icona e i loro film (anche se vecchissimi) divertono molto. Nel dettaglio, i concorrenti hanno dovuto cantare il pezzo famosissimo “Guardo gli asini che volano nel ciel” dal film I diavoli volanti. Ecco un estratto della loro performance:

I grandi artisti sono coloro che sanno si farti ridere a crepapelle ma anche farti emozionare nel ricordo di due geni assoluti come Stanlio e Olio mi avete fatto commuovere 😍 @RaiUno @CarContiRai #GabrieleCirilli @francpaolant @taleequaleshow @waltersantillo #taleequaleshow pic.twitter.com/S2CPFUL0jq — Panariellina86 Quella de I LUNATICI (@PanariellinaIda) October 14, 2022

Tanta attesa per i commenti dei giudici, con scambi di battute e molte risate. Cristiano Malgioglio è stato il primo a complimentarsi, ringraziandoli di avergli fatto ricordare dei bei momenti. Dello stesso avviso Loretta Goggi che è stato quasi commovente. Un “bravissimi” anche da Giorgio Panariello. Insomma, come c’era da aspettarsi, i due hanno riportato in vita dei bei ricordi d’infanzia.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Cirilli e Paolantoni che imitano Stanlio e Ollio andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

