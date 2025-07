Questa sera nel corso della nuova puntata di Temptation Island Marco è fuggito dal villaggio dei fidanzati. Sui social nel mentre arriva la reazione di Ciro Petrone, che anni fa era scappato a sua volta per raggiungere la compagna.

Il post di Ciro Petrone

La quarta puntata di Temptation Island sta regalando un’emozione dietro l’altra e poco fa a commentare sui social quanto sta accadendo all’interno del reality show è stato Ciro Petrone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando Marco ha visto nuovi video di Denise, che si è avvicinata sempre più al single Flavio. Dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della fidanzata sul suo conto, il giovane uomo su tutte le furie è scappato dal villaggio e a quel punto gli autori sono stati costretti a intervenire.

La produzione ha infatti rincorso Marco per tutta la spiaggia ed è così riuscita a bloccarlo. Poco dopo il concorrente ha richiesto il falò di confronto immediato e in seguito abbiamo assistito al faccia a faccia tra i due. Durante l’incontro però è accaduto l’inaspettato. Marco ha infatti deciso di lasciare Denise, non riuscendo a superare quanto accaduto. Nel mentre sui social a intervenire è stato un ex protagonista del reality show.

Parliamo naturalmente di Ciro Petrone, che ha commentato la fuga di Marco dal villaggio di Temptation Island. Come di certo in molti ricorderanno, qualche anno fa proprio l’attore partecipò al programma con Federica Caputo e regalò al pubblico una delle scene più iconiche nella storia del reality. Ciro infatti, dopo una manciata di ore, non riuscendo a gestire la lontananza dalla sua compagna fuggì a sua volta dal villaggio, riuscendo anche ad eludere tutti gli autori. Petrone dunque stasera ha commentato la fuga di Marco e la sua storia ovviamente non è passata inosservata.

La storia di Ciro ha così iniziato a fare il giro del web e l’accaduto sta già facendo discutere.