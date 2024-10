Nella splendida cornice di Palazzo Reale a Napoli, nell’ambito del Campania Libri Festival, il commediografo, sceneggiatore, regista e attore napoletano Ciro Villano ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Le favole sgarrupate (edizioni Il Papavero).

Ad affiancare Villano il curatore del suo libro Vincenzo Dago, la giornalista Barbara Carere (che cura la comunicazione dello scrittore con la sua B&G Art Event Communication), e l’editore Martina Bruno.

L’autore ha interagito con il pubblico contagiandolo con la sua simpatia e leggerezza. Attraverso la lettura di alcune pagine ha raccontato il suo libro, nato da favole “sgarrupate” che lui definisce meravigliose poesie a colori, scritte dai bambini nei laboratori da lui tenuti.

Favole che fanno ridere – e tanto – ma attraverso la risata, a volte amara, hanno anche il potere di far riflettere profondamente il lettore, consentendogli di affacciarsi su un mondo umano che lui spesso ignora.

È il linguaggio semplice, innocente e schietto dei bambini napoletani, che riflette tematiche e problemi di strettissima attualità e che, inevitabilmente, porta a galla anche il nostro bambino interiore.

‘Vorrei una trasposizione del libro per teatro o cinema’

Il testo, che si fregia della prefazione di Don Luigi Merola della Fondazione “A’ voce d’’e creature”, a cui Ciro Villano tiene molto, mette insieme ciò che più gli sta a cuore: l’amore per la lettura, per il teatro, e soprattutto per i bambini.

È proprio ai più piccoli – afferma l’autore – “Che dobbiamo rivolgerci, quando ancora sono lontani dai preconcetti, dai pregiudizi, da tutte quelle sovrastrutture che ci imponiamo e ci impongono quando cresciamo. Il mio obiettivo e quello della mia casa editrice è far arrivare il libro a più persone possibili, e realizzarne una trasposizione teatrale-cinematografica ricordando che la risata, per quanto spesso ci vogliano far credere il contrario, è un mezzo potentissimo di cui abbiamo davvero bisogno, anche per comunicare temi complessi”.

L’evento nell’ambito del Campania Libri Festival è stato solo il primo passo di quello che Ciro Villano sta progettando come un incredibile percorso.

Il prossimo appuntamento per ridere, pensare ed emozionarci ancora è fissato per il 26 ottobre, alle ore 18, presso la libreria partenopea Io ci sto.