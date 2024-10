Grandi rivelazioni al Grande Fratello: in una clip vengono mostrate Non è la Rai e Yulia mentre criticano Javier con Shaila

Al Grande Fratello hanno mostrato un video in cui le Non è la Rai e Yulia criticano Javier con Shaila: le dure parole delle ragazze scioccano il pubblico.

Shaila si apre con Non è la Rai e Yulia, sparlando di Javier

Durante la puntata del Grande Fratello in onda il 7 ottobre c’è stato molto spazio dedicato al quadrilatero che coinvolge Lorenzo, Helena, Shaila e Javier. In particolare Signorini ha mostrato una clip notturna in cui la nascente relazione tra gli ultimi due è al centro del discorso.

Nel video vediamo Shaila dice che non le piace Javier e che è più attratta da Lorenzo, solo che non può farsi avanti perché c’è Helena. Con lei sono presenti Pamela, Eleonora e Ilaria, le Non è la Rai, e Yulia. Ognuna di loro ha una chiara idea di Javier, e in generale tutte sembrano spingere Shaila verso Lorenzo.

“Per te è troppo moscio“, “A te piace Lorenzo“, “Bello ma non balla”, sono alcune delle frase emerse nella clip notturna.

Javier, dopo aver mantenuto una certa calma nei confronti di Shaila, si sbilancia, colpito duramente dalle parole delle altre gieffine: “Tutti i nodi vengono al pettine”.

Già nel corso della giornata, dalla diretta di Mediaset Extra, era emersa della preoccupazione da parte di Eleonora delle Non è la Rai, spaventata all’idea che le loro parole di quella notte potessero arrivare fino alla diretta di stasera. Le sue amiche avevano cercato di rassicurarla, dicendo che Signorini non avrebbe mostrato il video, ma le cose sono andate diversamente.

La puntata del Grande Fratello continua a raccontare di Lorenzo, Helena, Shaila e Javier, e presto si scoprirà come andranno le cose. Vedremo quest’ultimo confrontarsi con le Non è la Rai e Yulia?