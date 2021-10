Clarissa Selassié potrebbe abbandonare il GF Vip

1 GF Vip: Clarissa Selassié pronta ad abbandonare?

Dal loro ingresso nella Casa del GF Vip si è tanto parlato delle tre sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lucrezia. Le ragazze sono entrate nel programma con una situazione familiare piuttosto delicata, poiché da quanto emerso il loro papà si trova in carcere a Lugano. L’accaduto, come da loro raccontato, ha inciso non poco sulla loro vita nell’ultimo periodo, ma stanno comunque cercando di trovare la forza per andare avanti.

Come ricordato anche da Biccy Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié interpellate da Alfonso Signorini, che aveva chiesto spiegazioni a riguardo, avevano detto senza nascondersi e mettendoci la faccia sulla delicata vicenda:

“Lo sapevamo già e non ci vergogniamo di nostro padre. Non l’abbiamo detto perché sapevamo che era una notizia di dominio pubblico e comunque non influenza la nostra esperienza. Ma siamo fiere di lui e della bella persona che è. Saprà darsi valere e avrà la giustizia che merita. Però se non abbiamo affrontato l’argomento è perché qui per noi non cambia nulla“.

Hanno spiegato in quella circostanza. In chiacchiera con alcuni vipponi nella giornata di ieri Clarissa Selassié ha detto che semmai suo padre dovesse uscire dal carcere mentre si trova a Cinecittà, lei sarebbe pronta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip:

“Se mio padre esce dal carcere io prendo le valige e me ne vado da qui“.

Ha detto Clarissa Selassié senza troppi indugi. Pensiero che sicuramente condivideranno anche le sue sorelle Jessica e Lucrezia, anche loro provate per la difficile situazione in cui si trova il proprio padre. Vedremo dunque semmai dovesse succedere qualcosa di simile come agiranno le tre Principesse. Intanto proprio Clarissa pare voler diventare un singolo concorrente…