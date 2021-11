1 Il malore di Clarissa Selassiè

Piccolo incidente nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riporta un video su Twitter, postato da alcuni utenti del web, Clarissa Selassié avrebbe avuto un leggero mancamento. Nel filmato in questione, infatti, vediamo la regia inquadrare la zona trucco, vicino alla quale si trova anche il bagno. A un certo punto, mentre Soleil e Katia stanno parlando tranquillamente, si sentono delle grida di aiuto dalla stanza adiacente: “Sto male, sto male“.

gli spettatori hanno riconosciuto appunto una delle tre Principesse della Casa che chiedeva che qualcuno andasse a soccorrerla. la Sorge si è fiondata nel bagno mentre la Ricciarelli continuava a chiedere cosa fosse successo. A un certo punto, però, la regia ha tolto l’audio e non abbiamo avuto notizie ulteriori. Sappiamo, però, tramite un commento sotto il video, quello che dovrebbe essere accaduto.

Qualcuno ha capito cosa è successo a Clarissa?

Pare, infatti, che Clarissa Selassié abbia avuto un malore dovuto a un calo di pressione: e abbia sbattuto una qualche parte del corpo non ben definita: “Ok, da quello che ho capito ha avuto un abbassamento di pressione per via del ciclo ed è svenuta e ha sbattuto non ho capito cosa. Piangeva dallo spavento e dal fatto che si è fatta male“. Insomma, un piccolo incidente che però si è risolto bene. Dopo una bella dormita, infatti, ha ritrovato le forze e adesso starebbe bene. Tutti, ovviamente, si sono molto preoccupati nella Casa e anche il pubblico. Tutto è bene quel che finisce bene.

Ora che abbiamo chiarito che la Principessa non ha subito danni in seguito al malore, possiamo andare a rivedere alcune dichiarazioni che ha rilasciato qualche giorno fa. Ha, infatti, parlato del padre, sfogandosi con Miriana:

Immagina noi la prima volta quando l’abbiamo visto, erano 15 giorni che non lo vedevamo. Era con i vestiti da carcere mentre piangeva. la scena più brutta della mia vita, non me lo scorderò mai. Una scena che non posso cancellare. Mi sento in colpa a stare in tv e pensare che lui sta in carcere, capisci Miriana? Mia mamma si sentiva persa, non sapeva a chi chiedere aiuto.

