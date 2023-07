NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Parla Valentina Ferragni

Sono passati diversi mesi ormai da quando Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro relazione. Nel corso del tempo come sappiamo numerose sono state le indiscrezioni che hanno travolto l’ex coppia, tuttavia i diretti interessati non hanno mai confermato le voci di corridoio. Nonostante la separazione, sia Valentina che Luca sono rimasti in ottimi rapporti, e ancora oggi sembrerebbero essere legati. In queste ore nel mentre la più giovane delle sorelle Ferragni ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan su Instagram, e parlando di questo preciso momento della sua vita ha affermato:

“Sono in un periodo veramente molto bello della mia vita. Sicuramente è particolare perché mi sono ritrovata a dovermi ricostruire da zero. Mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece ora sono molto più felice, probabilmente anche più di prima”.

Ma non è finita qui. Valentina Ferragni ha anche ammesso di credere ancora nell’amore, e a chi le chiede se si sente pronta per una nuova relazione risponde:

“Non penso che bisogna essere pronti per un nuovo amore. Penso che le cose belle accadano nei momenti più inaspettati e che le persone più belle arrivino nei momenti più inaspettati”.

Non è tutto. Facendo riferimento alla fine della sua storia con Luca Vezil, Valentina Ferragni ha fatto un piccolo sfogo, e in merito ha dichiarato:

“Non mi sono sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi. Semplicemente non amo farmi vedere quando sto male. Quando sono stata male non l’ho mai fatto vedere”.