Claudia Ruffo, la storica interprete di Angela Poggi in Un posto al sole, si è sposata con il compagno Rocco Pierri. Ecco qual è stata la location e le foto del matrimonio.

Il matrimonio di Claudia Ruffo

Gli appassionati della soap opera Un posto al sole conoscono molto bene Claudia Ruffo, l’attrice che ha prestato il volto al personaggio di Angela Poggi. Ha fatto parte della trasmissione dal 1996 al 2005, dal 2006 al 2007 e poi dal 2010 al 2023. Nel corso della sua carriera è apparsa anche in altre fiction come Orgoglio, Gente di mare 2, Il restauratore 2 e Mina settembre.

LEGGI ANCHE: Amadeus “torna” in Rai e promuove Like a Star

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che da anni è fidanzata con Rocco Pierri e finalmente, in questi ultimi giorni, è convolata a nozze nella meravigliosa Capri. Sui social gli invitati hanno immortalato ogni momento della cerimonia con foto e video e qui sotto potete vedere l’attimo subito successivo al ‘sì, lo voglio‘.

Claudia Ruffo di Un posto al sole si è sposata

Claudia Ruffo di Un posto al sole ha coronato il suo sogno prima in Municipio tramite il rito civile e poi presso i Bagni di Tiberio, una location che dispone anche di una spiaggia privata. La festa si è poi spostata in un altro luogo per andare avanti tutta la notte tra balli e canti in allegria. I più attenti hanno sicuramente notato alcuni colleghi dell’attrice: Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo.

Ma cosa ha indossato Claudia? Ha voluto due abiti creati su misura per lei dell’atelier Bencivenga Alta Sartoria, come riporta anche il sito FanPage. Il primo è stato usato per il rito civile e si è trattato di un vestito lungo a sirena e pieno di paillettes. Il secondo, per la festa, era ricoperto di perle e cristalli. Lo sposo, invece, ha optato per uno smoking bianco.