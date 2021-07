1 Le prime parole di Claudia e Ste

Nella terza puntata di Temptation Island abbiamo visto avere un falò di confronto anticipato Claudia e Ste. Il loro percorso è iniziato perché lui non sapeva se si amassero ancora siccome si sarebbero dovuti sposare presto ha colto la palla al balzo e ha chiamato il reality. Dopo pochi giorni nel resort, la ragazza ha dichiarato di non sentire la mancanza del fidanzato. Quest’ultimo, allora, si è sfogato con alcune tentatrici, affermando che gli mancano alcuni momenti di tenerezza che prima c’erano e ora non più.

Durante il falò, quindi, i due concorrenti hanno potuto parlarsi e aprirsi come non facevano più da tempo. Entrambi hanno riconosciuto i propri errori e hanno fatto delle promesse reciproche. Lei tante cose, lì nel programma, ha spiegato di averle fatto per vedere che reazione avrebbe avuto lui. Il compagno, invece, ha detto che cercherà di migliorare e di prestare più attenzione ai suoi stati d’animo. Hanno, perciò, concluso il loro viaggio nei sentimenti decidendo di lasciare la trasmissione insieme.

Claudia e Ste, poi, poco dopo hanno rilasciato i primi commenti a caldo. Qui sotto potete vedere il breve video, mentre su WittyTV trovate quello integrale. Ecco le parole di lei: “Adesso mi sento più tranquilla. Perché comunque ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero, insomma, che le cose vadano per il verso giusto. E che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa in discussione, quasi ogni giorno. Ho ritrovato la parte spensierata. Era tantissimo che non la sentivo più dentro e ne avevo bisogno“.

Ste, dal canto suo, invece ha affermato: “Mi sei mancata proprio ogni giorno e ogni notte. Vedere che mi dicevi quelle frasi, che non ti mancavo, mi faceva impazzire. Perché io non riuscivo a non sentire la tua assenza, ogni giorno, in ogni circostanza. Quindi, io esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo cercare di venire incontro a lei. Ma anche di avere, dall’altra parte, la fermezza di venirci incontro“.

Ma anche un’altra coppia, oltre a Ste e Claudia, ha avuto il proprio falò di confronto anticipato. Continuate a leggere…