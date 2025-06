Dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola durante la conferenza stampa in occasione del lancio de I Cesaroni 7, Micol Olivieri ha voluto rispondere a tutti i fan che le hanno scritto sui social.

La replica di Micol Olivieri

Nel corso degli ultimi giorni, Claudio Amendola ha lanciato una stoccata ad alcuni ex membri del cast de I Cesaroni, nello specifico sono stati nominati in conferenza stampa Max Tortora, Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci:

“Nessuno di loro è uscito dalla serie per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. A un certo punto hanno deciso che questi personaggi non li soddisfacevano più. Le porte sono sempre aperte, ma non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi è rimasto e ha riconosciuto l’importanza de I Cesaroni nelle loro carriere.”

Dopo la risposta di Elena Sofia Ricci non è tarata anche ad arrivare quella da parte di Micol Olivieri, che nella fiction ha interpretato Alice. L’attrice e influencer non ha lasciato la serie come gli altri suoi colleghi ma ha sicuramente preso le loro difese nella Storia Instagram che vedete qui sotto:

“Rispondo qui alle domande che mi state facendo in tanti. Io non ho mia ricevuto nessuna offerta per la nuova serie de I Cesaroni. Cosa sia successo con altri attori non lo so e non riguarda me. Ognuno avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast.

Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti, come è giusto che sia. Oggi mi occupo di altro e sono appagata così. Rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre”.

Micol Olivieri ha anche spiegato di non aver ricevuto alcuna proposta da parte della produzione ma, siccome oggi si sente già appagata, sembra lasciare intendere che non avrebbe accettato.