Claudio Amendola e Francesca Neri al centro del gossip

Claudio Amendola e Francesca Neri sono una delle coppie più amate e stabili del mondo dello spettacolo. Come è ben noto infatti sono ben 25 anni che l’attore romano e sua moglie sono uniti, e il loro amore fa invidia a molti. Tuttavia nelle ultime ore sta girando un’indiscrezione che sta facendo mormorare il web e i siti di gossip. Secondo il settimanale Diva e Donna infatti sembrerebbe che Claudio e Francesca si siano lasciati e che siano in procinto di separarsi ufficialmente. Ma non solo. Sempre stando a quello che riporta la nota rivista, pare anche che Amendola abbia lasciato la casa in cui viveva con la Neri, segno dunque che il matrimonio sarebbe giunto al termine. Al momento tuttavia i due diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, e dunque il gossip almeno per ora è destinato a rimanere tale.

Solo qualche mese fa intanto Claudio era stato ospite a Verissimo, per parlare della malattia che ha colpito all’improvviso sua moglie, la cistite interstiziale cronica. A riguardo l’attore, come riporta FanPage, aveva affermato:

“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso”.

In seguito a parlare di quanto accaduto dopo Claudio Amendola era stata la stessa Francesca Neri, che sempre a Verissimo aveva aggiunto:

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”.

Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a totale disposizione di Claudio Amendola e Francesca Neri qualora volessero intervenire sulla faccenda, e siamo pronti ad aggiornavi con tutte le news del caso.

