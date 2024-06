L’esibizione da brividi di Claudio Baglioni, che canta l’Inno di Mameli durante la Festa della Repubblica

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

In occasione della Festa della Repubblica Italiana è Claudio Baglioni a cantare l’Inno di Mameli: il momento da brividi

In occasione del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica è stato Claudio Baglioni a cantare l’inno di Mameli ai Fori Imperiali, con la presenza di tutte le più alte cariche dello Stato.

Claudio Baglioni canta l’inno

Oggi è una giornata molto importante per l’intera Nazione. Si celebra infatti il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica. Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Matterella, questa mattina è stato Claudio Baglioni a intonare l’inno di Mameli. Ad accompagnarlo la Banda Interforze della Difesa.

Dalle immagini che hanno fatto il giro dei social vediamo Claudio Baglioni visibilmente emozionato, sotto lo sguardo attento di Sergio Mattarella che ha applaudito entusiasta poco dopo l’esecuzione canora. Un momento destinato a restare, ancora una volta, nell’immaginario collettivo. Ecco uno dei tanti video estrapolati dal web.

Papà Baglioni è stato SUPERLATIVO❤️ pic.twitter.com/5866ZXrh59 — M.❤️🎡🌛 (@quieroquesi) June 2, 2024

Claudio Baglioni che si è detto molto fiero di questo importante incarico e dell’invito ricevuto. Come ripreso anche da Il Messaggero, infatti, il cantautore romano ha fatto sapere quanto segue pochi giorni fa:

«Eseguire l’Inno Nazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato. L‘idea di un intero Paese di gente perbene», ha detto Claudio Baglioni.

Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce – grazie al conferimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito: essere l’interprete del Canto degli Italiani, il giorno della Festa della Repubblica».

Senza dubbio Claudio Baglioni è stato all’altezza di questo momento così importante per il nostro Paese. Esibizione che ha creato grande commozione. Buona Festa della Repubblica a tutti voi.