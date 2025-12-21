In Senato Claudio Baglioni si è esibito con l’orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli in occasione del concerto di Natale.

Il tradizionale Concerto di Natale al Senato ha visto quest’anno come protagonista Claudio Baglioni. Il celebre cantautore ha regalato al pubblico presente un momento di pura emozione e musica. L’evento, che si è svolto nell’Aula del Senato, ha avuto il suo inizio con l’esecuzione dell’Inno Nazionale. Il bel momento ha visto la partecipazione dell’orchestra e del coro del Teatro San Carlo di Napoli.

A questo evento erano presenti numerosi volti noti. Tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso. Non potevano mancare altre importanti personalità istituzionali, come il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. La serata, purtroppo, ha visto l’assenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Claudio Baglioni ha aperto il suo intervento con un sentito ringraziamento: “Per dire grazie c’è solo grazie, quindi grazie di questo privilegio per essere qui e per poter partecipare alle festività in questa magnifica aula e grazie al presidente del Senato e alle senatrici e ai senatori.” Successivamente, ha emozionato tutti con una versione strumentale di “Strada facendo”, accompagnato dal Teatro San Carlo.

Il cantante non ha mancato di introdurre uno dei suoi più grandi successi, “Avrai”, spiegando il significato della canzone: “È una canzone che scrissi per un bambino, quindi da un padre a un figlio e quel figlio è oggi a sua volta padre”. Le parole di Claudio Baglioni hanno toccato profondamente i presenti, creando un’atmosfera di riflessione e calore natalizio.

Il presidente La Russa ha inaugurato l’evento con un pensiero speciale, dedicato ai cristiani perseguitati nel mondo, ai malati e ai soldati che rischiano la propria vita per la sicurezza del paese. Inoltre, ha voluto celebrare Napoli, città simbolo di cultura e tradizione, a cui quest’anno era dedicato l’evento per il suo anniversario di 2500 anni dalla fondazione. La serata è stata quindi un vero e proprio tributo alla cultura, alla musica e alla solidarietà.

