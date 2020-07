Claudio Lippi tra i Big in gara a Sanremo 2021: l’indiscrezione bomba

1 Secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Claudio Lippi parteciperà tra i Big in gara a Sanremo 2020. Ecco cosa potrebbe accadere

Mancano ancora diversi mesi all’inizio ufficiale di Sanremo 2021, tuttavia già da settimane numerose sono le indiscrezioni circa la prossima edizione del Festival della canzone italiana. Adesso inaspettatamente a finire al centro dell’attenzione mediatica è niente che meno che Claudio Lippi, che stando alle più recenti indiscrezioni pare possa partecipare tra i Big in gara della kermesse. Solo qualche mese fa, come ricorderemo, il conduttore all’Ansa si era candidato come presentatore della manifestazione, per poi parlare anche del suo ritorno alla musica. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Non mi sentirei così inadatto. Certo, per come sono fatto, farei la fine di Raimondo Vianello che fu querelato dalla casa discografica di Ivana Spagna, quando dopo l’esibizione della cantante disse, con il suo humour inglese: ‘ma non è la stessa canzone dell’anno scorso?’. Forse riuscirei a presentare un paio di cantanti, non arriverei al terzo. Prima dei 90 anni potrei tornare come cantante. L’anno scorso ho presentato ad Amadeus un brano, ma era troppo tardi. Ma non è detto che non ci riprovi”.

Adesso, a sorpresa, TvBlog annuncia in esclusiva che Claudio Lippi potrebbe partecipare a Sanremo 2021 gareggiando tra i Big. Il conduttore avrebbe già un brano pronto, che nelle prossime settimane presenterà ad Amadeus, confermato come presentatore e direttore artistico della kermesse musicale. Questo quanto si legge in merito:

“Blogo è in grado di anticipare che lo showman 75enne proverà ad entrare tra i Big del Festival di Sanremo 2021. A quanto ci risulta, infatti, Lippi avrebbe già un brano pronto, da sottoporre ad Amadeus, che sarà confermato direttore artistico e conduttore della kermesse canora più importante d’Italia”.

Cosa accadrà dunque? Claudio Lippi parteciperà davvero a Sanremo 2021 tra i Big? In attesa di ulteriori news, rivediamo le innovazioni che Amadeus porterà all’interno della manifestazione. Il conduttore infatti ha deciso di cambiare il regolamento del Festival, e di certo ne vedremo delle belle. Scopriamo di più su quanto accadrà.